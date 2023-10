Palermo, posticipo con lo Spezia: “Rosaenero Web&Tv” in onda martedì

Nuova puntata della trasmissione sui rosanero

1' DI LETTURA

PALERMO – Posticipo sia per il Palermo che per “Rosaenero Web&Tv”. Il talk non andrà in onda, come di consueto, di lunedì, ma tornerà martedì 24 ottobre, in modo tale da poter commentare il risultato della squadra di Corini contro lo Spezia.

In trasmissione ci sarà la solita squadra: conduce il direttore di LiveSicilia, Guido Monastra, e partecipano i giornalisti Salvatore Geraci, Fabrizio Vitale e Giuseppe Leone. Cinquanta minuti di approfondimento sui temi principali che riguardano la squadra del Palermo, con collegamenti esterni, curiosità e immagini.

La trasmissione andrà in onda in diretta su Video Regione (canale 14 del digitale terrestre) e VRSicilia.it intorno alle 14.40, dopo il Tg di pranzo, e sarà visibile a partire dalle 16 anche sul sito e sui canali Facebook di LiveSicilia.it e Stadionews.it.