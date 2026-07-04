Palermo, pretende i soldi per il parcheggio e aggredisce una donna

In manette un 22enne di origine guineane

PALERMO – Ha minacciato la moglie di un esponente delle forze dell’ordine perché pretendeva i soldi del parcheggio nell’area di piazzale Ungheria a Palermo.

Al rifiuto della donna, un 22enne originario della Guinea ha iniziato a colpire la vettura con calci e pugni. Nonostante la presenza del marito della donna il giovane ha continuato a minacciare i passanti nei pressi della zona del Mc Donald’s in via Amari brandendo una bottiglia e alcune pietre.

Gli agenti di polizia sono riusciti a mettere in sicurezza la via e bloccare il giovane che è stato arrestato per tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. Il gip ha convalidato l’arresto.