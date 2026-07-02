Palermo, pronto il progetto esecutivo delle corsie ciclabili in via Roma 

Carta: "La consulta bicicletta non osteggi pregiudizialmente interventi migliorativi"

PALERMO – I progettisti dello Studio Volo, incaricati dall’Ufficio mobilità sostenibile del Comune di Palermo, hanno redatto il progetto esecutivo per la realizzazione della ciclovia lungo la via Roma a Palermo, insieme al rifacimento di tutta la pavimentazione della via e alla riqualificazione di piazza San Domenico e di piazzetta Due Palme, come richiesto dal Consiglio Comunale in sede di appostamento delle risorse finanziarie per complessivi 1,4 milioni di euro. Il progetto sarà approvato a breve per consentire la gara per l’esecuzione.

“Il progetto la miglior sintesi delle diverse esigenze”

“Il progetto è la migliore sintesi delle diverse esigenze di coloro che useranno la via, importante arteria di diversi tipi di mobilità. L’esigenza primaria è quella di garantire la sicurezza dei ciclisti rispetto all’attuale situazione di promiscuità. Il presupposto fondamentale da cui muove l’intervento è la tutela dell’utenza debole”, dice il Comune.

“Lasciare via Roma nello status quo significa costringere i ciclisti a muoversi in totale promiscuità con autovetture, autobus e mezzi pesanti, in condizioni di altissimo rischio.

La scelta di realizzare due piste monodirezionali separate da segnaletica e dispositivi retroriflettenti (o cosiddetti occhi di gatto) offre una soluzione immediata che delimita lo spazio stradale. È evidente che una corsia dedicata, visibile e normata sia nettamente preferibile e più sicura rispetto al caos della carreggiata condivisa, dove i ciclisti sono costantemente esposti ai sorpassi azzardati e alla pressione del traffico motorizzato, spiega il Comune.

“In coerenza – continua – con le norme che agevolano la ciclabilità in sicurezza facilitandone l’inserimento in strade altrimenti non utilizzabili, si è scelta la soluzione definitiva della corsia ciclabile senza cordolo. La scelta di non inserire un cordolo rigido in via Roma, infatti, risponde a precise necessità logistiche e di pubblica sicurezza e ai non eliminabili nell’immediato altri usi della strada. Via Roma è un’arteria vitale, percorsa quotidianamente da mezzi di soccorso (ambulanze, vigili del fuoco) e forze dell’ordine. In caso di blocco del traffico automobilistico, l’assenza di cordoli e la presenza di un piccolo ma significativo spazio intermedio tra le corsie veicolari consentirebbe ai mezzi di emergenza di superare gli ostacoli”.

“Nel prendere atto delle critiche della Consulta della Bicicletta – dice l’assessore comunale Carta – sono certo che oltre a tutelare e promuovere i legittimi diritti dei ciclisti a una estensione della ciclabilità in piena sicurezza, essa eserciterà sempre anche il suo ruolo propositivo e responsabile nel promuovere la mobilità sostenibile a partire dai vincoli e dalle condizioni di contesto, aiutando il Comune e tutta la cittadinanza, non sempre immediatamente pronta al cambio modale, a sperimentare soluzioni concrete, anche incrementali e adattive, non osteggiando pregiudizialmente interventi migliorativi immediati – conformi alle norme – che possano concorrere alla necessaria transizione”.