Palermo, quattro immobili a rischio crollo: scattano le diffide

Firmate le ordinanze di messa in sicurezza

Quattro immobili a Palermo sono a rischio crolli secondo quanto accertato solo negli ultimi giorni dai tecnici del Comune che hanno fatto scattare le diffide e le relative ordinanze di messa in sicurezza. I provvedimenti sono stati emessi nei confronti dei proprietari di una palazzo in via Bianchini. Qui i funzionari comunali hanno rilevato gravi problemi per i balconi e cornicioni pericolanti in diversi piani. Problemi anche in un istituto Valdesi in via Vaccari dove nei giorni scorsi si era verificato un crollo di una copertura e un solaio.

Altre due situazioni critiche di rischio crolli in palazzine in via Artale e del Vespro. Nel primo caso è stato rilevato che nessuna opera di messa in sicurezza, già notificata dopo un precedente controllo è stata eseguita in diversi balconi. Sono state rilevate anche tracce di umidità e lesioni, in porzioni di intonaco. Anche in una palazzina in del Vespro devono essere eseguiti interventi in alcuni balconi.