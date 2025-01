Erano in cinque

PALERMO – Quindici minuti dopo le 23 si di ieri sera, domenica 26 gennaio, sono stati accerchiati da un branco di quattro o cinque ragazzi. Li hanno aggrediti e si sono portati via la bicicletta elettrica.

Vittime della rapina sono due ragazzi di 19 e 20 anni. L’episodio è avvenuto in via Marchese Ugo, nella zona di via Libertà. Uno dei due, colpito al volto, è stato stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia.

Quando sono arrivati i carabinieri il branco si era già dileguato. Ci sono delle telecamere di videosorveglianza in zona che potrebbero avere ripreso i rapinatori. Ancora una volta hanno agito in gruppo com’era avvenuto per la rapina al Lidl di via Roma.