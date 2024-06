Palermo: rapine, furti in appartamento e la ‘spaccata’ all’Orto botanico

Cosa succede in città

PALERMO- Diversi raid in città, in questi giorni, rilanciano il tema della sicurezza. Ecco cosa è successo.

Spaccata all’Orto botanico

Furto con vetrina spaccata alla caffetteria dell’Orto botanico a Palermo. Un uomo è entrato nel locale e ha portato via bottiglie di superalcolici e cibo con danni per migliaia di euro. La polizia è intervenuta insieme alla Scientifica per eseguire i rilievi alla ricerca di impronte digitali o altro che possa portare all’identificazione del responsabile. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire al ladro.

La tentata rapina

Due malviventi a volto coperto armati di un coltello hanno tentato di rapinare il titolare di una rivendita di tabacchi di piazza San Francesco, che però ha reagito e li ha fatti fuggire. Indaga la polizia, che ha sentito dipendenti e i testimoni. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori del tentativo di rapina. Sono stati messi a segno anche dei furti.