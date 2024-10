Palermo-Reggiana, Dionisi: “Difficile far meglio oggi, ora serve continuità”

Il tecnico: "I tifosi ci hanno accompagnato dall'hotel allo stadio"

Il Palermo torna a vincere allo stadio “Renzo Barbera”. I rosanero ritrovano il successo davanti al pubblico di casa contro la Reggiana, con il match che è terminato 2-0. In conferenza stampa al termine della partita, il tecnico dei rosa Alessio Dionisi ha commentato la gara.

“Hanno fatto una gran partita i ragazzi, ma dobbiamo essere equilibrati e dobbiamo trovare continuità. Mancava la vittoria in casa dall’inizio del campionato e dobbiamo essere felici. I tifosi hanno accompagnato al squadra dall’hotel allo stadio, magari si ripeterà, e i ragazzi hanno messo tutto in campo. Difficile dire che qualcosa si poteva far meglio oggi, ci sono anche gli avversari. Venivamo da una partita particolare. Oggi sono tante le cose positive che dobbiamo trasferire negli allenamenti e nelle prossime partite”.

“Baniya? Difficile dire qualcosa a caldo. Ha sentito qualcosina, credo non sia niente ma aspettiamo domani per vedere. Mi sento abbastanza sereno, spero di non essere smentito”, ha aggiunto Dionisi sul difensore che ha lasciato anzitempo il campo per un problema al ginocchio destro.

“Abbiamo fatto la partita giusta anche a Modena, poi se pensi bene ad oggi quasi dimentichiamo il gol salvato da Gomes. L’episodio può fare tanta differenza e oggi siamo stati bravi nella partita che è cambiata. La Reggiana ha le sue qualità e ha cercato di provare a giocarci un po’ alle spalle nella ripresa abbiamo giocato benissimo. Siamo stati dentro alla partita, l’abbiamo interpretata bene con tutti e questa è la cosa positiva”, dice il tecnico dei rosanero.

“La formazione iniziale è stata la stessa di Modena perché avevano fatto bene e si erano allenati bene tutti. Abbiamo giocatori che più di altri riconoscono gli spazi e qui possiamo diventare pericolosi – spiega Dionisi -. Oggi siamo stati bravi a finalizzare le situazioni che abbiamo creato. Le Douaron? Abbiamo parlato con lui per convincerlo ad accettare la proposta sapendo che lui può ricoprire più ruoli, sia da centrodestra che centralmente. Serve un po’ di tempo, arriva per la prima volta in un paese diverso, ma oggi ha fatto una partita importante e può trovare continuità in quel ruolo”.

“Gomes è stato decisivo. Sono un suo estimatore, ma come lo sono di tutti. Segre oggi si è sacrificato un po’ per la squadra. Oggi la prestazione l’hanno fatta tutti e purtroppo, però, non sono potuti entrare tutti quanti. Sono contento anche per Buttaro, meriterebbe più spazio perché si allena sempre bene. Sono dettagli importanti”, ha concluso l’allenatore.