La clip con i gol e le azioni più importanti

Il Palermo vince la prima partita in casa di questa stagione e per farlo “aspetta” la decima giornata di Serie B (la quarta gara tra le mura amiche). Allo stadio “Renzo Barbera” la Reggiana viene sconfitta per 2-0 nel segno della Francia: i gol, infatti, sono di Claudio Gomes e Thomas Henry.