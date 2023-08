Palermo, rifiuti incendiati: notte di lavoro per i vigili del fuoco

Si sono registrati circa trenta interventi per domare le fiamme

PALERMO – La raccolta delle cataste di rifiuti in alcuni quartieri a Palermo va a rilento e la scorsa notte ci sono stati trenta interventi da parte dei vigili del fuoco per spegnere gli incendi di spazzatura.

La Rap, la società che gestisce il servizio di raccolta nel capoluogo, in questi giorni ha più volte affermato che l’emergenza sta rientrando. Intanto anche la scorsa notte ci sono stati decine di raid incendiari, pericolosi per la salute dei residenti e l’ambiente circostante.

Tre in particolari i quartieri maggiormente interessati. Continui interventi per cassonetti e cumuli di spazzatura sull’asfalto dati alle fiamme si sono verificati tra lo Sperone, Brancaccio e l’Uditore. Sparsi ovunque micro discariche e cassonetti traboccanti che sono andati in fiamme anche contemporaneamente rendendo non semplice l’intervento dei pompieri.