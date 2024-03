Palermo, rimosse numerose cataste di legna pronte per le “vampe”

Erano vicino istituti scolastici e aree condominiali

PALERMO – Gli agenti di polizia con i colleghi della municipale e gli operai della Rap hanno rimosso diverse cataste di legna pronte per essere incendiate nei giorni a ridosso di San Giuseppe a Palermo.

A Bonagia, i poliziotti sono intervenuti per la rimozione di una quantità di legna accatastata in zona non distante un istituto scolastico. L’accumulo si trovava a breve distanza da un appezzamento di terreno incolto e caratterizzato da alta e fitta vegetazione. Gli agenti hanno verificato che, nascosta dalle fronde e protetta da sguardi indiscreti, è stata accatastata molta altra legna, destinata ad alimentare la vampa.

In zona Oreto, una catasta è stata rimossa dalla superficie di un grosso spiazzo, non distante da area condominiale. A piazza Ingastone le cataste rimosse, anche in considerazione della presenza di carrelli metallici, erano state precedentemente accumulate plausibilmente in attesa di essere condotte in altri luoghi del quartiere Zisa, destinati ad accogliere “le vampe”. Legna pronta ad ardere e, poco distante, altro legname ben nascosto all’interno di viottoli poco frequentati, sono stati trovati nei pressi di parcheggi limitrofi all’ospedale Civico. Infine, in zona Montepellegrino, non distante dall’Istituto Alberghiero, è stata smantellata una piccola discarica di legna, anche in questo caso, pronta all’accensione.