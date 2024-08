La prima ricostruzione della presunta violenza

PALERMO- Un automobilista è rimasto ferito al volto al culmine di una rissa con un tassista a Palermo, in via Libertà, pare per una precedenza. Lo scrive l’agenza Ansa.

L’uomo è stato soccorso da personale di un’ambulanza del 118 e portato all’ospedale Civico. Indaga la Polizia.