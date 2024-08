Palermo, ritorna fruibile il campo di calcio a 5 allo Sperone

L'annuncio dell'assessore comunale allo Sport Alessandro Anello

PALERMO – “Dopo vent’anni di inutilizzo il campo di calcio a 5 dello Sperone potrà tornare a disposizione dei palermitani grazie alla sinergia fra BKT e la Lega nazionale professionisti Serie B che con il sostegno dell’amministrazione comunale, oltre al nuovo manto in erba sintetica e alle porte, vedrà ripristinare anche l’impianto di illuminazione, in collaborazione con Amg, e la rete di recinzione ad opera della Reset”.

Lo ha detto l’assessore allo sport, Alessandro Anello in merito agli interventi approvati ieri in Giunta su iniziativa dello stesso assessore per il recupero del campo di calcio a 5 annesso alla palestra comunale Valentino Renda, in via XXVII Maggio la cui inaugurazione è prevista a fine settembre.

“Sono orgoglioso di questo risultato che testimonia l’attenzione per le aree periferiche della città, spesso le più disagiate, dove i giovani non trovano spazi pubblici dove praticare sport”. “Il campo sarà assegnato alle società e/o associazioni sportive che ne faranno richiesta secondo le modalità previste per gli impianti sportivi di proprietà comunale. La struttura sarà utilizzata anche per corsi di avviamento allo sport”.