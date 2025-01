Palermo, ruspe al lavoro per la piscina accanto al Conca d’Oro: inizia il diserbo

La settimana prossima sono previsti gli scavi propedeutici a realizzare l'impianto

PALERMO – “Questa settimana sono definitivamente partiti i lavori per realizzare la piscina a Fondo Raffo. Nei fatti si sta portando avanti il cronoprogramma che prevede, come avevamo detto, la realizzazione della piscina con gli relativi spogliatoio entro i famosi cento giorni“.

A dichiararlo è l’assessore allo Sport e agli impianti sportivi della città di Palermo Alessandro Anello, che rassicura sulla piscina che sorgerà al fianco del centro commerciale Conca d’Oro, anche se le tempistiche sono dilatate, perché la delibera approvata nel giugno del 2024 prevedeva che, da quel momento, in cento giorni sarebbe stata disponibile la piscina.

Intanto a Fondo Raffo sono arrivate le ruspe che stanno ripulendo dalle erbacce i 12mila metri quadrati che ospiteranno la piscina. Dalla prossima settimana, assicurano, inizieranno gli scavi proprio propedeutici per realizzare la piscina.

“La cosa importante che si è verificata è che, noi abbiamo invito oltre un mese fa il permesso per costruire e la Malu Spa (la società con a capo Andrea Zamparini) – ha aggiunto l’assessore Anello – ha individuato, tra diverse imprese, l’impresa che sarà chiamata a costruire, ma finalmente siamo partiti“, conclude con un pizzico di gioia Anello.

“Si muove finalmente qualcosa sul fronte dei lavori – dichiara Giuseppe Miceli, vice presidente della Quinta commissione consiliare -. Resta il tema fondamentale dell’uso pubblico, visto che la convenzione originale prevedeva solo due mezze giornate, troppo poche per una città che ha sete di spazi sportivi come la nostra. Attendiamo la bozza aggiornata dall’amministrazione di cui ancora non abbiamo dettagli specifici”, conclude Miceli.

Dunque, se il cronoprogramma sarà rispettato entro la fine di maggio le società natatorie e non solo potranno avere a disposizione la nuova piscina.