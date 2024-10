Palermo, sabato 19 e domenica 20 ottobre il Disability pride

Tavoli tematici, performance artistiche e la consueta parata per le vie della città

PALERMO – Sabato 19 e domenica 20 ottobre si svolgerà la seconda edizione del Disability Pride Palermo, manifestazione nata negli Stati Uniti negli anni ’90, che in Italia ha preso forma nel 2015 proprio in Sicilia con l’Handy Pride a Ragusa e provincia e che è già stata a Palermo, in forma stanziale, ai Cantieri Culturali della Zisa nel 2016. Il comitato promotore siciliano, nato agli Stati Genderali LGBTQIAP+&Disability nel luglio del 2022, si è consolidato partecipando con una Ape car allegorica alla parata organizzata dal Coordinamento Palermo Pride il 24 giugno 2023.

Il Disability Pride Palermo 2024 prevede tavoli tematici, performance artistiche e la consueta parata per le vie della città. La madrina del Disability Pride Palermo 2024 è Roberta Macrì, di Barcellona Pozzo di Gotto, dal 2011 in carrozzina a causa di un incidente stradale che le ha fatto perdere l’uso delle gambe ma non i suoi sogni, come quello di continuare a danzare e poi di diventare una campionessa di Para Powerlifting.

Attrice, modella, ballerina, ha ricevuto la nomina di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana perché si batte da anni per sdoganare i pregiudizi legati alla disabilità, per esempio che una donna in carrozzina possa amare e possa essere amata. “Le barriere mentali sono le più brutte e difficili da abbattere, perché sono quelle che impediscono di abbattere le barriere architettoniche”, ha detto Roberta Macrì.