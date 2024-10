Palermo-Salernitana, Dionisi: “Nella ripresa ci è mancato sol il gol”

Il tecnico: "Le Douaron ha bisogno di un po' di tempo"

Il Palermo perde in casa contro la Salernitana. Il gol di Tello vale tre punti per i granata e i rosanero non sono riusciti ad acciuffare il pari al “Barbera”. Al termine dell’incontro, l’allenatore dei siciliani Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa per commentare la sconfitta dei suoi.

“Nel primo tempo abbiamo fatto diversi errori tecnici e siamo arrivati spesso in ritardo sulle seconde palle. Nella ripresa si è vista solo la nostra squadra nella loro metà campo, potremmo dire che è mancato solo il gol. Avendo sbagliato nel primo tempo abbiamo messo la partita in salita, siamo stati meno prestativi di quello che dovevamo essere. E poi paghi e devi rincorrere”, spiega il tecnico dei rosa.

Martusciello ha dichiarato in sala stampa che il problema dei rosanero è il campo non idoneo, un manto erboso che fa perdere tempi di gioco. Dionisi, dunque, ha risposto a una domanda su quanto detto dal tecnico della Salernitana poco prima: “Ci sono momenti della stagione dove i campi sono migliori o meno. Noi non abbiamo sbagliato per il campo però, nella ripresa la Salernitana si è difesa. Non aver concluso azioni promettenti per errori importanti non è dovuto al campo, ma alla nostra qualità che è stata più bassa nel primo tempo”.

“Gomes credo sia stato uno dei più positivi. Ha recuperato tanti palloni e ci ha permesso di essere tanto propositivi. Per me ha fatto una buona partita. L’ordine lo dobbiamo avere tutti e oggi nel primo tempo non c’è stato quell’ordine che una squadra deve dimostrare ogni partita. Quando dobbiamo alzare l’asticella creiamo un po’ di disordine. Era una partita bella da giocare, ma se non c’è ordine e continuità poi viene fuori che da un tiro casuale arriva il gol. Il secondo tempo è stato il contrario del primo, dobbiamo essere più lucidi ed equilibrati in ogni momento”.

“Non mi piace cambiare a fine primo tempo ma non è la prima volta. Forse la squadra girava a giri bassi e quindi volevo cambiare per questo. Segre era ammonito e la Salernitana è una squadra esperta, quindi non volevamo rischiare di rimanere in dieci. Le Douaron? Mi sembrava il caso di non bruciare uno stop per i cambi, lui ha bisogno di un po’ tempo. Farà bene perché ha qualità”.

“Fischi finali? Mi dispiace perché siamo noi gli artefici di quello che succede a fine partita. Me li aspetto? No. Mi fanno piacere? No. Lo sprono anche in campo deve essere positivo. Delle volte lo sprono negativo, forte serve. A fine partita ci sta anche che la gente faccia capire che non è soddisfatta, come noi che non lo siamo per niente. La vittoria arriverà in casa quando non ci penseremo più a inseguirla”, ha concluso mister Dionisi.