Palermo-Salernitana 0-1: rosanero all’arrembaggio per pareggiare – LIVE

La diretta testuale del match tra i rosanero e i granata

Il Palermo, nell’ottava giornata del campionato di Serie B, ospita la Salernitana allo stadio “Renzo Barbera”. I rosanero cercano i tre punti in casa che ancora non sono arrivati in questa stagione.

Palermo-Salernitana, la partita

Articolo in aggiornamento

90′ + 1′ – Ammonito anche Hrustic

90′ – Di Francesco ha l’occasione di pareggiare a tu per tu con Sepe ma il suo tiro finisce tra le braccia del portiere granata. Poi il quarto uomo mostra col tabellone luminoso i 4 minuti di recupero

89′ – Ci prova Verre da posizione ravvicinata, Sepe respinge

88′ – Giallo per Henry

85′ – Martusciello sceglie Ghiglione e Torregrossa per Stojanovic e Kallon

82′ – Ammonito Stojanoivic

81′ – La Salernitana manda in campo Jaroszynski per Braaf

75′ – Ultimo cambio per i rosanero, entra Di Francesco al posto di Di Mariano

69′ – Giallo per Amatucci

63′ – Arrivano altri cambi in casa rosanero. Fuori Ranocchia e Brunori e dentro Verre e Henry

60′ – Primi cambi anche per Martusciello. Entrano Kallon e Hrustic per Verde e Soriano

58′ – Ranocchia vicino al gol dopo un’azione dei rosa nell’area di rigore della Salernitana. Para Sepe con facilità il tiro del numero 10 del Palermo

Ore 16.06 – Prima della ripresa Dionisi manda in campo Insigne e Saric per Le Douaron e Segre. A seguire inizia la ripresa del match

45′ + 1′ – Termina il primo tempo al “Barbera”. I rosanero non riescono a recuperare il vantaggio iniziale dei granata e si va negli spogliatoi sul risultato di 1-0 in favore della squadra di Martusciello

45′ – Assegnato un minuto di extra time

38′ – I rosanero negli ultimi minuti appaiono confusi e la Salernitana vuole approfittarne cercando il gol del raddoppio

34′ – Ammonito Segre

26′ – Prova a rispondere il Palermo che gioca in verticale sulla sinistra. Ranocchia mette una palla invitante a rimorchio, Segre si inserisce e con l’esterno sfiora il palo alla sinistra di Sepe

21′ – GOL DELLA SALERNITANA! Tello dalla corsia di destra crossa in area dei rosanero, la sfera non la tocca probabilmente nessuno e si insacca in rete

19′ – Giallo per Soriano

10′ – Le due squadre si studiano cercando la via giusta per andare in gol

6′ – Piccolo principio di rissa tra i calciatori per uno scontro Di Mariano-Stojanovic. Il direttore di gara riporta tutti all’ordine

Ore 15.04 – Primo pallone affidato alla squadra ospite, al via l’incontro al “Barbera”

Ore 15.02 – Minuto di silenzio in memoria del presidente della Federgolf Franco Chimenti

Ore 14.59 – Palermo e Salernitana sono sul terreno di gioco, soliti saluti di rito prima del match

Ore 14.45 – I calciatori rientrano negli spogliatoi, calcio d’inizio in programma alle 15.00

Ore 14.25 – Le squadre fanno il loro ingresso in campo per il riscaldamento

Palermo-Salernitana, il tabellino

PALERMO: 1 Desplanches, 3 Lund, 4 Baniya, 6 Gomes, 7 Di Mariano (dal 75′ Di Francesco), 8 Segre (dal 46′ Saric), 9 Brunori (Cap.; dal 63′ Henry), 10 Ranocchia (dal 63′ Verre), 21 Le Douaron (dal 46′ Insigne), 23 Diakité, 43 Nikolaou. A disposizione: 46 Sirigu, 11 Insigne, 14 Vasic, 17 Di Francesco, 18 Nedelcearu, 19 Appuah, 20 Henry, 25 Buttaro, 26 Verre, 29 Peda, 30 Saric, 32 Ceccaroni. Allenatore: Dionisi.

SALERNITANA: 55 Sepe (Cap.), 9 Simy, 15 Bronn, 17 Njoh, 21 Soriano (dal 60′ Hrustic), 24 Braaf (dall’81’ Jaroszynski), 30 Stojanovic (dall’85’ Ghiglione), 31 Verde (dal 60′ Kallon), 33 Ferrari, 70 Tello, 73 Amatucci. A disposizione: 1 Fiorillo, 12 Corriere, 2 Gentile, 4 Velthuis, 8 Hrustic, 10 Torregrossa, 11 Kallon (dall’85’ Torregrossa), 13 Ruggeri, 20 Wlodarczyk, 29 Ghiglione, 44 Jaroszynski, 77 Sfait. Allenatore: Martusciello.

ARBITRO: Dionisi (L’Aquila). AA1: Rocca (Catanzaro). AA2: Niedda (Ozieri). IV UFFICIALE: Milone (Taurianova). VAR: Piccinini (Forlì). AVAR: Gualtieri (Asti).

MARCATORI: 21′ Tello (S).

NOTE: Ammoniti: Soriano (S), Segre (P), Amatucci (S), Stojanovic (S), Henry (P), Hrustic (S).