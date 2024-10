Palermo-Salernitana, dubbi in attacco per Dionisi: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

Il Palermo torna a giocare allo stadio “Renzo Barbera” contro la Salernitana per l’ottava giornata del campionato di Serie B. I rosanero ospitano la squadra guidata da Giovanni Martusciello, retrocessa lo scorso anno dalla Serie A. Una sfida importante contro una squadra che punta al ritorno in massima serie, ma che la compagine di Dionisi vuole affrontare con l’obiettivo di avere continuità di prestazioni e di risultati.

Il club di viale del Fante è reduce dalla vittoria per 3-1 in trasferta contro il Südtirol. I rosanero sono a cinque risultati utili di fila in campionato, tre vittorie e due pareggi, anche se tra le mura amiche del “Barbera” non sono ancora riusciti a ottenere una vittoria in questa stagione. Undici i punti raccolti dal Palermo in queste prime sette giornate di Serie B.

La Salernitana di mister Martusciello produce tanto, ma ha ottenuto poco in questa prima fase della serie cadetta. Le lunghezze racimolate dai campani finora sono otto e nel turno precedente i granata non sono andati oltre lo 0-0 contro il Catanzaro, in casa. Una vittoria, due pareggi e due sconfitte è il bottino delle ultime cinque partite della compagine di Salerno.

Palermo-Salernitana, le probabili formazioni

Mister Dionisi non dovrebbe allontanarsi dal suo sistema di gioco ideale, ovvero il 4-3-3. Confermati, con ogni probabilità, il pacchetto arretrato e il centrocampo dei rosanero rispetto alla gara precedente. Gli unici dubbi del tecnico riguardano il reparto offensivo, con ballottaggi sia tra gli esterni che per il centravanti.

Modulo speculare ai siciliani per il tecnico della Salernitana. Martusciello nel suo 4-3-3 non avrà disponibili Dalmonte, Maggiore, Reine-Adélaïde e Tongya. In difesa c’è Ferrari, obiettivo del mercato estivo dei rosanero che poi ha scelto, appunto, Salerno. In avanti tridente di qualità con Verde, Wlodarczyl e Braaf.

PALERMO (4-3-3): Desplanches; Diakité, Baniya, Nikolaou, Lund; Segre, Gomes, Ranocchia; Insigne, Brunori, Di Francesco.

SALERNITANA (4-3-3): Sepe; Stojanovic, Bronn, Ferrari, Njoh; Tello, Amatucci, Hrustic; Verde, Wlodarczyk, Braaf.