Il caso sollevato da Ismaele La Vardera e dai consiglieri di Oso Forello e Argiroffi

PALERMO – C’è il funerale di un pregiudicato, salta il mercato rionale allo Zen. “Giovedì si terranno i funerali di mio padre, mi scuso con le persone del mercato ma essendo che era molto amato non si fa il mercato fatelo girare nel modo che arriva a tutti”, ha scritto su Facebook, la figlia di Carmelo Barone.

In effetti stamani il mercato non è stato allestito in via Luigi Einaudi allo Zen. Durissima la nota di Ismaele La Vardera, Giulia Argiroffi e Ugo Forello: “Allo Zen, mercato rionale fermo con metodi mafiosi, per consentire i funerali di un soggetto vicino ad ambienti criminali. Le istituzioni vadano nel quartiere a ristabilire l’ordine”.

“È successo qualcosa di incredibile, la famiglia di un soggetto già imputato per gravi reati nell’operazione “Bivio”, ha scritto sui social che oggi non si sarebbero tenuti i mercati e di fare arrivare il messaggio a tutti. Un’imposizione con metodo mafioso – aggiungono il deputato regionale e i due consiglieri comunali di Palermo – che si è poi configurata nell’effettivo divieto ai commercianti di montare i propri gazebo per il mercato. Siamo vicini a quei commercianti e non possiamo stare zitti. La vicenda sta accadendo proprio questa mattina e per questa ragione chiediamo che le istituzioni intervengano immediatamente. Nessuno può sostituirsi allo Stato ed è assurdo come, ancora oggi, lavorare in certi quartieri siano così difficile per i commercianti perbene”.

Carmelo Barone aveva precedenti per furto e rapine. Era stato pure arrestato, e poi scarcerato, per una sparatoria avvenuta nel 2020 allo Zen. Ci fu un conflitto a fuoco fra Barone e i fratelli Letterio e Pietro Maranzano. Solo per un caso non ci furono morti. La sparatoria avviene fra le vie Ludovico Bianchini e Luigi Einaudi, la stessa zona dove oggi avrebbe dovuto svolgersi il tradizionale mercato rionale.

Forzinetti: “Ferma condanna per quanto accaduto”

“Esprimo la mia più ferma condanna per quanto accaduto oggi al mercatino rionale dello Zen, dove gli operatori economici sono stati costretti a non svolgere la propria attività, con gravissime ripercussioni economiche e sociali per decine di famiglie che vivono quotidianamente del proprio lavoro – ha detto l’assessore comunale alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti -“.

“A seguito delle segnalazioni emerse, mi sono recato personalmente sul posto per riscontrare direttamente quanto segnalato. Il quadro emerso – aggiunge – appare estremamente grave e preoccupante e non può essere sottovalutato. Per tale ragione, d’intesa con il sindaco, provvederemo a trasmettere una segnalazione alle autorità competenti affinché venga fatta piena luce sull’accaduto, verificando eventuali responsabilità e accertando ogni circostanza che abbia impedito il regolare svolgimento del mercato. Nessuno – sottolinea l’assessore – può pensare di ostacolare, intimidire o condizionare il libero esercizio dell’attività economica in un quartiere che ha bisogno, al contrario, di legalità, lavoro, presenza delle istituzioni e opportunità di sviluppo. Siamo vicini agli operatori commerciali coinvolti e alle loro famiglie”.