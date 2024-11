Palermo-Sampdoria, Henry titolare in attacco: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

Terminata la terza e ultima sosta per le nazionali di questa prima parte di stagione, si torna in campo in Serie B per la quattordicesima giornata di campionato. Il Palermo riprende il suo cammino dall’importante match casalingo contro la Sampdoria, il primo dei sette incontri che porteranno i rosanero verso la fine di questo 2024 senza interruzioni. Due squadre in difficoltà da diversi punti di vista che avranno sul piatto punti importantissimi soprattutto per la classifica e per il morale.

I rosanero, a quota 17 punti in graduatoria, hanno raccolto molto meno di quanto si aspettavano tifosi e addetti ai lavori. Nelle cinque partite prima della sosta, la compagine guidata da Alessio Dionisi ha racimolato appena 6 punti (una vittoria, tre pareggi e una sconfitta), che diventano soltanto 2 restringendo il quadro alle ultime tre gare (due pareggi e una sconfitta). Situazione al di sotto delle aspettative come ammesso da allenatore e AD Giovanni Gardini.

Al “Renzo Barbera”, dunque, arriva la Sampdoria di Andrea Sottil, altra squadra in difficoltà passata anche da diversi giorni di ritiro per preparare la sfida con i siciliani. Lo score dei blucerchiati nei cinque match precedenti allo stop del campionato per le nazionali è di 7 punti (due vittorie, un pareggio e due sconfitte consecutive). In classifica il club ligure è fermo a 15 lunghezze ed è in cerca di una svolta a partire proprio dalla gara in programma nel capoluogo siciliano alle 17.15.

Palermo-Sampdoria, le probabili formazioni

Nel 4-3-3 di Dionisi, Baniya sembra aver recuperato dall’infortunio e potrebbe partire titolare (al suo posto pronto eventualmente Nedelcearu). Sulle corsie laterali confermati Diakité e Ceccaroni (assente Pierozzi). In mezzo al campo, Verre dovrebbe vincere il ballottaggio con Ranocchia. In avanti, invece, il tecnico dei rosa dovrebbe scegliere il trio Insigne, Henry, Di Francesco.

Sottil va verso il cambio del sistema di gioco in vista della gara con i rosanero, optando per un 4-2-3-1 al posto del 3-5-2 utilizzato fino ad ora. In difesa spazio a Venuti, Romagnoli, Riccio e Ioannou. L’ex rosa Kasami potrebbe affiancare Meulensteen a centrocampo. In avanti, invece, gli altri ex Palermo Tutino e La Gumina dovrebbero agire rispettivamente da “sottopunta” e centravanti.

PALERMO (4-3-3): Desplanches; Diakité, Baniya, Nikolaou, Ceccaroni; Segre, Gomes, Verre; Insigne, Henry, Di Francesco.

SAMPDORIA (4-2-3-1): Vismara; Venuti, Romagnoli, Riccio, Ioannou; Meulensteen, Kasami; Depaoli, Tutino, Pedrola; La Gumina.