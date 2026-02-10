Sanità e tangenti: giudizio immediato per il super esperto e il faccendiere

L'inchiesta è molto più ampia

PALERMO – Giudizio immediato per il super esperto della sanità Antonio Maria Sciacchitano e Catello Cacace. Per entrambi il giudice per le indagini ha rilevato l’evidenza della prova così come sostenuto dalla Procura della Repubblica. Il processo inizierà a marzo.

Sciacchitano è un commercialista che ha collezionato incarichi nella sanità pubblica siciliana, mentre Cacace è un faccendiere campano, legato a diversi gruppi imprenditoriali. Secondo i pm di Palermo e i finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria, la gestione di appalti milionari nella sanità sarebbe stata in mano a un comitato d’affari criminale composto da dirigenti pubblici, lobbisti, imprenditori del settore di livello nazionale e loro collaboratori.

Si tratta del primo troncone dell’inchiesta, mentre resta ancora aperto quello successivo che coinvolge altri indagati. I pm ipotizzano turbative d’asta di gare per 130 milioni, che sarebbero state pilotate dietro il pagamento di tangenti.

Lunga la lista degli incarichi nella carriera di Sciachcitano: componente del collegio sindacale dell’Asp di Palermo, consulente dell’Asp di Caltanissetta per le problematiche contabili, componente in rappresentanza della Regione siciliana nel collegio sindacale dell’ospedale Civico di Palermo, presidente dell’Organismo indipendente di valutazione dell’Asp di Trapani (stesso incarico all’Ersu, l’Ente regionale per il diritto allo studio universitario, e alla Città metropolitana di Catania), membro dell’Organo di valutazione dei manager della sanità pubblica; direttore amministrativo del Policlinico di Messina, esperto del sindaco e revisore in una dozzina di comuni siciliani.