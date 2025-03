Scandalo beni sequestrati, assolto Virga per la gestione Nuova Sport Car

Dieci anni di indagini e processi

PALERMO – Verdetto ribaltato. La Corte di appello ha assolto l’avvocato Walter Virga al processo sulla gestione di alcuni beni sequestrati fra cui la Nuova Sport Car.

Secondo la accusa, ci sarebbero state irregolarità nel pagamento dei compensi dei collaboratori, nella vendita delle macchine acquistate da parenti e amici a prezzi di favore, ammanchi negli incassi e alcune ipotesi di corruzione.

Verdetto ribaltato per Walter Virga

Virga, difeso dall’avvocato Enrico Sorgi, in primo grado era stato condannato per un solo caso di peculato ma ad una pena pesante (4 anni e mezzo di carcere), per gli altri sei capi di imputazione era intervenuta la prescrizione e l’assoluzione nel merito. In primo grado erano stati scagionati tutti gli altri imputati, fra cui alcuni collaboratori dell’amministratore giudiziario imputati a vario titolo di appropriazione indebita, falso e omessa denuncia.

Nuova Sport Car e Bagagli

Davanti al collegio presieduto da Adriana Piras non ha retto l’ipotesi che Virga avesse violato ogni criterio di trasparenza e legalità, tradendo il mandato che era stato conferito dall’ormai ex presidente delle Misure di prevenzione, Silvana Saguto, oggi in carcere dopo essere stata condannata e radiata dalla magistratura.

Virga aveva creato uno staff per gestire il patrimonio degli imprenditori Rappa. Una lunga lista di beni, società e imprese, compresi la concessionaria di auto Nuova Sport Car e l’emittente televisiva Trm poi restituite ai proprietari.

I finanzieri del Nucleo di polizia economica-finanziaria si concentrarono sulla Nuova Sport Car e sui negozi di abbigliamento, pelletteria e accessori con il marchio Bagagli considerati riconducibili al mafioso Salvatore Milano e confiscati (i negozi sono ormai chiusi).

Revocati i risarcimenti

La formula assolutoria è “perché il fatto non sussiste”. La Corte ha anche revocato di conseguenza tutte le sanzioni accessorie e le statuizioni risarcitorie in favore della parte civile Nuova Sport Car.

Si chiude così, dopo dieci anni tra indagini e dibattimenti, anche l’ultimo processo che vedeva imputato Virga, scagionato in tutti i dibattimenti, nell’ambito dello scandalo sulle misure di prevenzione.