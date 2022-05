Palermo, Schifani: “La vittoria sarà volano di unità per le Regionali”

L'ex presidente del Senato al fianco del candidato Roberto Lagalla.

PALERMO – “La candidatura autorevole a sindaco di Palermo dell’ex rettore Roberto Lagalla e’ frutto di un grande lavoro di mediazione e di uno sforzo importante per mantenere l’unità della coalizione e privilegiare cio’ che ci accomuna rispetto a quello che ci differenzia. Sono certo che la nostra vittoria, gia’ al primo turno, sara’ un forte elemento propulsivo per l’unita’ del centrodestra anche alle imminenti elezioni regionali d’autunno in Sicilia. Occorrerà crederci, senza ipocrisie e con coraggio”. Cosi’ il senatore di Forza Italia e ex Presidente del Senato Renato Schifani a margine di una manifestazione organizzata dagli azzurri a sostegno del candidato di centrodestra a Palermo Roberto Lagalla.