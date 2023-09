Tamponamento sul lungomare del capoluogo

1' DI LETTURA

PALERMO – Incidente e traffico in tilt alla Cala di Palermo. Due auto si sono tamponate e una persona è rimasta lievemente ferita.

Inevitabili i disagi alla circolazione, auto in coda e clacson impazziti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Sezione infortunistica dei vigili urbani che dopo aver effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro hanno ripristinato in tarda mattinata la circolazione.