Palermo, scoperto e arrestato pusher nigeriano tra le vie di Ballarò

Ritrovata in casa sostanza stupefacente e materiale utilizzato per confezionare le dosi

PALERMO – Gli agenti della polizia di Stato hanno tratto in arresto il cittadino nigeriano O.F., di anni 30, regolare sul territorio, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente di tipo eroina. Gli agenti hanno scoperto l’uomo durante un controllo nel quartiere Ballarò.

Il 30enne è stato fermato nel vicolo santa Rosalia, luogo noto per essere abitualmente frequentato da assuntori di sostanze stupefacenti. Il cittadino nigeriano è sembrato subito irrequieto, l’atteggiamento ha insospettito gli agenti che hanno ritrovato nelle tasche del 30enne 300 euro e due cellulari.

L’uomo non voleva fornire indicazioni sul suo luogo di residenza, ma approfonditi accertamenti effettuati in loco dai poliziotti ha consentito di risalire alla sua dimora.

I “Falchi” sottoponevano il locale a perquisizione e rinvenivano all’interno della camera da letto 18 ovuli di sostanza stupefacente per un peso complessivo di 180 grammi, un frullatore ed altro materiale utilizzato per il confezionamento e la preparazione delle dosi, oltre all’ulteriore somma di mille 290euro, materiale che veniva tutto posto sotto sequestro.

L’arresto è stato convalidato dalla locale Autorità Giudiziaria.