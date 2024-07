Palermo, Desplanches: “Ho terminato il recupero. Dionisi ha le idee chiare”

Il portiere: "Sono molto contento che sia arrivato Gomis"

Sebastiano Desplanches, portiere del Palermo reduce da una fase di recupero per infortunio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club rosanero. “Fuori dal campo, ho trovato un gruppo bellissimo e molto coeso come l’anno scorso. In campo, invece, sono contento di aver terminato il mio recupero, sono pronto e molto carico per questa stagione. Ho lavorato duro per tutta l’estate per tornare in forma il prima possibile. Sono contento che l’impegno ha dato i suoi frutti”.

Dal ritiro estivo con sede a Manchester, il giovane estremo difensore ha detto la sua anche sul tecnico Alessio Dionisi: “Il mister è arrivato qua con le idee molto chiare. Noi stiamo cercando di seguire le sue idee allenamento dopo allenamento e ci stiamo mettendo il massimo impegno per realizzare quello che chiede”.

“Sono molto contento che sia arrivato Gomis – aggiunge Desplanches parlando dei suoi compagni di reparto -. È un portiere di esperienza, che ha giocato anche in categorie superiori. Mi può dare una mano per crescere come ha fatto Mirko. Sono contento che ci sia questa sana competizione che sprona entrambi a dare il massimo in ogni allenamento. È arrivato anche Francesco, sicuramente ci darà una mano anche lui. Nel gruppo tutti sono importanti, credo sarà un buon gruppo di portieri anche quest’anno”.

Il Palermo della scorsa stagione

Desplanches, nel corso dell’intervista, si è soffermato anche in merito a quanto accaduto nella scorsa stagione di Serie B: “La scorsa è stata una stagione di alti e bassi, quindi direi che il segreto di quest’anno, se vogliamo fare meglio ed è quello che vogliamo fare, è quello di avere più continuità. Sono sicuro che così arriveremo più in alto di dove siamo arrivati l’anno scorso”.

“Siamo contenti che la campagna abbonamenti abbia avuto così grandi numeri in così poco tempo (9132 abbonati al 27 luglio, ndr) – dice il portiere dei rosanero -. Speriamo che se ne aggiungano altri perché abbiamo visto tutti, come nei playoff, che uno stadio pieno può fare la differenza ed essere il dodicesimo uomo in campo“.

“Mi sono tolto grandi soddisfazioni con Under 20 e Under 21. Naturalmente il sogno di ogni ragazzo è di giocare con la Nazionale maggiore. La strada è ancora lunghissima, in questo momento io sono concentrato sul Palermo. Voglio fare bene qua, poi se arriveranno i risultati con il club arriveranno anche le convocazioni in nazionale”, ha concluso Sebastiano Desplanches.