Palermo, sequestrate 3 carrozze abusive per il trasporto turistico

I conducenti sono stati sanzionati

PALERMO – Gli agenti della polizia municipale di Palermo hanno posto sotto sequestro 3 carrozze a trazione animale, impiegate per il trasporto turistico, prive di licenza e non in linea con quanto disposto dall’ordinanza sindacale che tutela la salute degli equidi.

Gli agenti che oggi, giovedì 13 giugno, sono intervenuti nel centro storico del capoluogo e posto sotto sequestrato 3 carrozze non autorizzate dal Suap, colte in flagrante con alcuni turisti a bordo, una in via Roma e due in piazza Marina.

I conducenti sono stati sanzionati, secondo quanto previsto dall’art. 70 del Codice della strada e i veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo. Nell’ipotesi di violazione del provvedimento, si passerà alla confisca.