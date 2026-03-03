La cifra monstre sequestrata a casa di Giuseppe Nicoletti

PALERMO – Ovunque i poliziotti mettessero gli occhi c’erano soldi. Tantissimi soldi. Il conteggio non è ancora definitivo, ma si attesta sul milione e mezzo di euro. Una cifra monstre quella trovata e sequestrata a casa del palermitano Giuseppe Nicoletti, 64 anni. A giudicare dalla somma è l‘uomo d’oro dell’inchiesta per corruzione nella sanità. La Procura di Palermo chiede di mandarlo in carcere, a differenza degli altri cinque indagati per cui sono stati chiesti gli arresti domiciliari.

Ufficialmente è un commerciante di tendaggi, ma è diventato uno tra i più noti faccendieri della città quando ci sono pratiche di pensioni di invalidità da fare approvare. Secondo la Procura di Palermo, Nicoletti avrebbe “ideato e realizzato un sistema nel quale gode della disponibilità di diversi medici che, dietro retribuzione di somme di denaro, non si creano problemi a rilasciargli le false certificazioni delle quali Nicoletti fa richiesta e utilizzate, da quest’ultimo, per favorire il riconoscimento di assegni/pensioni di invalidità civile in favore dei suoi clienti”.

Corruzione nella sanità, come è nata l’inchiesta

Finora i riflettori dei poliziotti della squadra mobile si sono concentrati su una quindicina di pratiche, ma il giro è molto più ampio. Gli investigatori si sono imbattuti nella sua figura mentre indagavano su Francesco Cerrito, arrestato ad ottobre dell’anno scorso quando dirigeva ancora il Dipartimento socio-sanitario dell’Asp di Palermo e dell’Unità operativa complessa integrazione socio-sanitaria. L’inchiesta è la stessa che ha coinvolto Mario Lupo, allora presidente di Samot, bloccato mentre consegnava a Cerrito duemila euro dentro una bomboniera appena fuori il suo ufficio, in via Gaetano La Loggia. Il dirigente sanitario ha confessato.

I pm gli hanno chiesto se avesse ricevuto soldi anche da Nicoletti e la conferma ha aperto un nuovo squarcio investigativo che ha finito per coinvolgere il medico dell’Asp Leonardi Gaziano, il fisiatra Gismondo Brunetto dell’Enrico Albanese” e la neuropsichiatra Sonia Alcamisi del Bucheri La Ferla.

Ampio giro di pratiche

Le pratiche sospette nulla c’entrano con quelle che passavano da Cerrito, dunque l‘inchiesta sulla sanità è destinata ad allagarsi. Intercettato dai poliziotti della squadra mobile mentre parlava con i clienti Nicoletti fissava gli accordi: una volta incassata la pensione invalidità e gli arretrati si divideva al 50 per cento. A giudicare dalla cifra monstre che gli hanno trovato a casa gli affari andavano a gonfie vele.