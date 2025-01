Palermo, sfondano la vetrata con un’auto per assaltare l’ufficio postale

Colpo da centomila euro

PALERMO – Hanno usato una macchina per sfondare la vetrata. Il colpo alle poste di via Empedocle Restivo, a Palermo, è di quelli che fanno rumore. Non solo per la dinamica, ma per anche per il bottino che ad una prima stima ammonta a 100 mila euro.

Intorno alle 14 i rapinatori si sono presentati con una Fiat Tipo, lanciandosi a tutta velocità contro uno degli ingressi. Dentro l’ufficio c’erano ancora tutti gli impiegati. Paura e panico. In tre sono scesi dall’auto e hanno razziato il denaro. Poi la fuga in sella a due scooter. Alcuni testimoni dicono che i mezzi avessero il logo di una società di delivery.

Gli autori del colpo sapevano che nell’agenzia c’erano i soldi che nei prossimi giorni serviranno per pagare le pensioni. Al lavoro ci sono gli agenti della Sezione antirapina della squadra mobile.