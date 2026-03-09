Palermo, si è insediato il direttore dell’Inail Sicilia Giorgio Soluri

Guiderà l'istituto nel quale ha ricoperto numerosi incarichi dirigenziali

PALERMO – Giorgio Soluri si è insediato alla guida della direzione di Inail Sicilia, nella sede di viale del Fante a Palermo. Nato a Palermo nel 1962 è entrato nei ruoli dell’Istituto nel 1990 dove ha ricoperto numerosi incarichi dirigenziali.

“Il mio impegno, unitamente a quello dell’intera struttura regionale che ho nuovamente il privilegio di dirigere – ha detto – sarà orientato al consolidamento e allo sviluppo delle più efficaci forme di collaborazione con le Istituzioni e le parti sociali, con l’obiettivo di garantire una presa in carico del lavoratore infortunato tempestiva e personalizzata per un pieno reinserimento nella vita lavorativa e sociale intendiamo assicurare un servizio sempre più rispondente alle esigenze dei lavoratori e delle imprese che compongono il tessuto produttivo regionale, con una forte attenzione alle iniziative per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali”.