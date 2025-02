Il sindacato Sim dei carabinieri elegge quattro nuovi rappresentanti

Sono tre uomini e una donna con la delega alla parità di genere

Il direttivo provinciale del Sim Carabinieri Palermo, riunito nella sede di via Mariano Stabile 169, ha eletto quattro nuovi rappresentanti che, andranno a rafforzare ulteriormente le fila del sindacato.

I nuovi eletti sono i segretari di sezione Sebastiano Saladino, per la sezione del 12° Reggimento Sicilia e Simone Itta per quella di Palermo San Lorenzo.

Ed ancora Charlene Gioia, consigliera Provinciale con delega alla parità di genere e Francesco Mazzola, consigliere provinciale con delega alla segreteria unificata delle sezioni di Cefalù e Termini Imerese.

Con le nuove nomine si ribadisce – si legge in una nota del sindacato -, in uno spirito di continuità con quanto già fatto, che l’obiettivo principale del SIM Carabinieri è quello di lavorare per un significativo rafforzamento del sindacato che, promuovendo l’ingresso di nuove figure, si arricchisce di competenze e prospettive fresche, pronte a rispondere alle sfide attuali

e future”.

“Il potenziamento della leadership provinciale – proesgue la nota – è fondamentale per garantire, anche ad un livello locale, che le istanze dei carabinieri siano adeguatamente rappresentate e ascoltate, assicurando che ogni voce venga considerata e ogni preoccupazione affrontata”.