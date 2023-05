Le probabili di Palermo-SPAL: pochi dubbi per Corini

Le possibili scelte di Corini e Oddo per il match valido per la trentaseiesima giornata di Serie B

1' DI LETTURA

PALERMO – Una vittoria per continuare a sperare in un piazzamento in zona play-off. E’ questo l’obiettivo del Palermo che, nel match valido per la trentaseiesima giornata di Serie B, affronterà la SPAL in piena zona retrocessione e in cerca di punti salvezza.

Pochi dubbi per il tecnico rosanero Corini, intento a schierare la quasi totalità degli uomini scesi in campo nell’ultima gara in casa del Como. Davanti a Pigliacelli non ci sono dubbi in merito al terzetto difensivo che sarà composto da Mateju, Nedelcearu e Marconi.

A centrocampo si va verso la conferma del trio Segre-Gomes-Verre, sulla corsia mancina nonostante il recupero di Aurelio sarà confermato nuovamente Sala mentre a destra Valente, smaltite le noie fisiche, riprenderà il suo posto da titolare a scapito dell’ottimo Buttaro. In avanti l’allenatore di Bagnolo Mella ha speso parole di elogio per Tutino, sarà ancora lui quindi a far coppia con Brunori, ancora panchina per Soleri pronto a subentrare a partita in corso.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Valente, Segre, Gomes, Verre, Sala; Brunori, Tutino.

SPAL (4-3-1-2); Alfonso; Fiordaliso, Varnier, Dalle Mura, Tripaldelli; Maistro, Prati, Contiliano; Fetfatzidis; La Mantia, Moncini.