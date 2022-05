Palermo, Sponde sonore 2022: si parte con Chemical sound

Dal 13 maggio ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo.

PALERMO – Prende il via dopodomani, venerdì 13 maggio (ore 21.30), Sponde Sonore 2022, la rassegna di world music e musica d’autore in programma fino al 2 ottobre ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo. Ad aprire il calendario musicale sarà il concerto dei CHEMICAL SOUND un’esplosione di suoni realizzata attraverso l’uso di synth analogici e digitali, effetti elettronici, processori di suono, loop per la voce, flauti traversi e giocattoli sonori.

Una miscela che spazia tra sonorità ambient, techno, syntwave, newwave, sperimentazione elettroacustica, rock e psichedelia.

Sul palco all’aperto di Arci Tavola Tonda, i componenti del duo: Oria: voce, kaossilator processor pro+, loop station, giocattoli sonori; e Benedetto Basile: flauti traversi, elettronica, analog synth, sintetizzatore atonale, voce.

“L’avventura di Sponde Sonore attraverso la world music e la musica d’autore inizia – dice il direttore artistico Marco Tarantino – Salpiamo con grande entusiasmo e con il desiderio di ricreare attraverso la musica il senso di comunità che la pandemia ha intaccato”.