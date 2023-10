Palermo, sventò una rapina e fu ucciso: ricordato Stefano Di Bonaventura

Il carabinieri è morto 37 anni fa in via Emerico Amari

PALERMO – Fu ucciso con un colpo di pistola, appena ventenne, dopo aver cercato di sventare una rapina in un’agenzia di viaggi. Si è tenuta questa mattina nella caserma Calatafimi, sede del 12° Reggimento carabinieri, la cerimonia in memoria del carabiniere ausiliario Stefano Di Bonaventura, nato a Roma nel 1966 e morto 37 anni fa in via Emerico Amari, a Palermo. Tra i presenti anche gli studenti della Leonardo Sciascia che, dopo la deposizione di una corona di alloro ai piedi del monumento dedicato al militare, hanno assistito a un’esibizione della Fanfara e infine visitato una mostra di mezzi in dotazione al 12° Reggimento carabinieri Sicilia e la Sala della memoria, diretta dal generale di brigata in congedo Michele Di Martino.