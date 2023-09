Palermo, una targa per ricordare ‘Hulk Hogan’, poliziotto della Mobile

Il cippo verrà installato in via Altofonte

PALERMO – Palermo ricorda Cristoforo Rubino, il poliziotto della Squadra mobile morto nel 2017, all’età di 53 anni, per un male incurabile: per tutti era Hulk Hogan. Nell’aiuola spartitraffico che si trova in via Altofonte, all’altezza degli impianti sportivi del Cus Palermo, verrà installato un cippo con una targa per decisione del sindaco, Roberto Lagalla.

Ha partecipato a numerose operazioni antimafia

Rubino era soprannominato Hulk Hogan per la grandissima somiglianza con il popolare wrestler statunitense. Era un componente della Falco 65 bis, per un breve periodo ha fatto parte della scorta di Giovanni Falcone, ed era un vero maestro nello sbobinamento delle intercettazioni telefoniche. Tutti si ricordano di lui per la cattura di diversi latitanti e per aver preso parte a numerose operazioni antimafia. Su tutte l’arresto del boss della Kalsa, Antonio Lauricella, detto “Scintilluni”, nel 2011.