Indagano i carabinieri

VIA AUSONIA

PALERMO – Quattro giovani hanno cercato di forzare le casse del cinema King che si trova in via Ausonia, a Palermo, senza riuscirci. Hanno portato via alcune lattine e pacchi di patatine.

I titolari hanno trovato la porta principale sfondata e l’ingresso a soqquadro e hanno denunciato l’accaduto ai carabinieri, che hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza, in cui si vedono due ragazze che restano fuori e fanno da palo e due giovani che mettono a soqquadro il locale.