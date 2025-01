Palermo, trasportava 80 chili di hashish in auto: arrestato un napoletano

L'operazione della polizia

PALERMO – La polizia di Stato ha arrestato, per trasporto di sostanze stupefacenti, M. L., 51 anni, napoletano. L’uomo aveva nell’automobile circa 80 chili di hashish suddivisi in panetti. Il corriere è stato bloccato in viale Regione Siciliana all’altezza di Bonagia ed in direzione Trapani, in una vettura con targa estera.

Nel corso dei controlli nella caserma Pietro Lungaro nel cofano anteriore della vettura sono state notate alcune buste e sono stati trovati 5 panetti di hashish. Nelle altre parti della vettura sono state trovate 741 buste, ciascuna contenente 5 panetti di stupefacente di hashish ed altre 9 buste, ciascuna contenente 10 panetti della stessa sostanza.