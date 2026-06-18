L'operazione della polizia

PALERMO – Tre arresti per spaccio tra Ballarò e la Vucciria di Palermo. L’operazione è stata condotta dai poliziotti della squadra mobile. In manette sono finiti un palermitano di 22anni e due stranieri di 27 e 28 anni.

Il primo arresto, a carico del 22enne palermitano, è maturato all’interno del quartiere Ballarò, in piazza del Carmine, dove poliziotti in borghese, in servizio di osservazione, hanno visto la compravendita di droga. I Falchi della Squadra Mobile hanno bloccato il pusher. Sequestrate, nascoste tra le cassette di legno da ortofrutta, 12 bustine termosaldate di crack/cocaina dal peso di circa 1,60 grammi; 4 dosi di hashish di circa 2,5 grammi; un involucro di altra sostanza stupefacente da taglio del peso di 5,50 grammi. Addosso al giovane arrestato è stato trovato denaro contante per 1350 euro.

Gli altri due arresti sono maturati in un altro quartiere costantemente monitorato dalle forze di polizia, la Vucciria, nella fattispecie piazza Sant’Anna. Qui ad attirare l’attenzione dei Falchi è stato il movimento sospetto di due cittadini stranieri che, alla loro vista, hanno nascosto frettolosamente qualcosa all’interno delle tasche per poi tentare di allontanarsi. I poliziotti sono subito intervenuti bloccando i due giovani del Gambia: addosso al 28enne sono stati trovati 10 involucri di crack per un peso complessivo pari a 2.58 grammi e 60 euro in banconote di vario taglio; sia la droga che il denaro sono stati sequestrati.

Il controllo effettuato sul secondo, un 27enne del Gambia sono state rinvenute e sequestrate: 15 dosi di hashish, dal peso di 8,70 grammi; 2 involucri in cellophane contenenti marijuana dal peso di 2 grammi; 4 involucri di cocaina di 1,50 grammi; 2 pastiglie di MDMA; 5 dosi di crack e denaro contante pari a 180,00 euro. Entrambi sono stati arrestati.