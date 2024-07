Palermo, Alexis Blin è un nuovo calciatore rosanero

Il centrocampista arriva a titolo definitivo

Il Palermo ha ufficialmente acquistato dal Lecce, a titolo definitivo, il centrocampista francese Alexis Blin. Il sito della Serie B, infatti, riporta del contratto depositato in Lega per la cessione del calciatore dal club salentino a quello siciliano.

Blin, classe 1996, ha giocato nelle ultime tre stagioni al Lecce (una in Serie B e due in Serie A). Il centrocampista vanta anche una lunga esperienza in Ligue 1, la massima serie francese.

L’ex Amiens e Tolosa è un mediano forte fisicamente, che potrà dare tanta sostanza al centrocampo del Palermo. Seguendo il suo recente passato, dovrebbe giocare davanti la difesa per far partire l’azione e per dare man forte alla fase difensiva.