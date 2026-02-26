Per il sindacato la scelta sarebbe "in contrasto con gli accordi"

PALERMO – “Il Servizio emergenza urgenza Sicilia vede in atto una cattiva gestione delle risorse umane da parte dei vertici della Seus, con particolare attenzione alla recente decisione di chiudere la convenzione con l’ospedale Civico di Palermo”.

Lo affermano, in una nota congiunta, i segretari generale e regionale della Uil Fpl sanità, Salvatore Sampino e Pippo Piastra. Secondo Sampino e Piastra, “la decisione di chiudere la convenzione con l’Arnas Civico di Palermo che coinvolge circa 90 lavoratori impiegati da oltre quattordici anni, è un atto paradossale”.

I segretari: “Una mossa in contrasto con gli accordi”

“Da una parte – spiegano – i vertici comunicano la chiusura o la riduzione della convenzione con il Civico di Palermo ma dall’altra, con lo stesso tempismo, decidono di trasferire il personale autista soccorritore idoneo, impiegato nei mezzi di soccorso, nella centrale operativa 118 dello stesso ospedale”.

“Questa mossa – aggiungono i sindacalisti – risulta in contrasto con gli accordi sindacali in vigore e solleva gravi dubbi sulla gestione interna della Seus. Si tratta di un paradosso siciliano che non può continuare. A scalfire ancor di più la situazione c’è la recente pubblicazione di un avviso di selezione per il personale autista soccorritore idoneo per la centrale operativa 118 considerato viziato da numerosi errori formali”.

La richiesta di un intervento al presidente Schifani

I due sindacalisti chiedono “un intervento immediato del presidente Schiafani e degli organi competenti per un controllo sulla gestione della partecipata Seus e che vengano attivati gli uffici ispettivi per tutelare i dipendenti e garantire un servizio efficiente”.