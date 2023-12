Palermo, una petizione per salvare gli alberi di via Garzilli

Decine di cittadini hanno già firmato

PALERMO – Una petizione con decine di firme è stata promossa per salvare gli alberi di via Nicolò Garzilli, a Palermo. L’ultima sferzata di vento che ha colpito la città, a fine novembre, ha causato diversi danni nella zona.

“Rischi per l’incolumità dei cittadini”

“Con l’ultima raffica di vento, gli alberi di via Nicolò Garzilli lasciati da tempo all’incuria e senza nuove piantumazioni sono crollati sul manto stradale. Ci sono rischi per l’incolumità dei cittadini e il progressivo impoverimento di verde pubblico nel quadrilatero che va da piazza Politema a via La Farina”, si legge nella petizione di quartiere.

Nella petizione viene richiesto un intervento urgente all’amministrazione comunale “per non desertificate sempre più una via importante del centro cittadino”.