Palermo sferzata dal maltempo – FOTO Diversi alberi caduti in pieno centro

Disagi anche in altre zone della città e in provincia.

PALERMO – Palermo sferzata dal maltempo, con forti raffiche di vento e pioggia. Diversi alberi sono caduti in pieno centro città, da via XX Settembre a via Garzilli, da via Brigata Verona a via Roma. In tarda mattinata si è sfiorata la tragedia in via Brigata Verona, a pochi passi dalla Statua di piazza Vittorio Veneto, dove un grosso ramo si è staccato rovinando sulla carreggiata in direzione viale Campania. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul luogo dell’incidente i carabinieri e i vigili del fuoco.

Il forte vento e la pioggia stanno provocando disagi sia in città che in provincia. In via dei Cantieri, un albero è caduto invadendo l’intera carreggiata e richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco, impegnati anche altrove. In via Pergole, all’incrocio con via Roma, è stata transennata un’area per un tetto pericolante. Alberi a rischi in via Serradifalco. I pompieri sono intervenuti per cavi pericolanti in via Montalbo e lamiere pericolanti in via Pacinotti, e in via Pitrè. In provincia, si registrano problemi per la caduta di alberi, in contrada Santa Lucia, sulla statale 120, a Petralia Sottana, e in via dei Mulinelli a Termini Imerese, dove una pianta è finita su un’auto. Un altro grosso ramo si è staccato da un albero in via Domenico Russo, nella zona di corso Calatafimi. Il ramo è caduto su un’auto parcheggiata.

Via Domenico Russo

Via XX Settembre

Via Nicolò Garzilli