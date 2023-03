Palermo, Union Trend rinnova il proprio spazio espositivo

1' DI LETTURA

Lo storico showroom multibrand UNION TREND ha presentato ai propri buyer lo spazio espositivo di oltre 800mq rinnovato nella location situata nella vivace ed elegante via Notarbartolo a Palermo.

Inserito all’interno di un iconico palazzo già recentemente ristrutturato, lo showroom si sviluppa su un solo piano e presenta una selezionata proposta di brand di abbigliamento sia storici che più recenti di gusto trendy urbano ed altri d’avanguardia, per l’uomo e per la donna.

Qui gli spazi disegnati dall’Architetto Roberto Villanti sono suddivisi in 10 ambienti diversi interamente dedicati all’esposizione e 5 uffici riservati alle diverse professionalità a servizio della gestione aziendale in cui i clienti vengono accolti dedicando loro tutto il tempo e l’attenzione che anche i professionisti più esigenti e competenti richiedono per valutare le diverse collezioni.

Il progetto d’illuminotecnica dell’architetto Daniela Valdata – curato dallo studio Cocolumo – è stato definito in modo che tutte le nuances e trame di tessuto esposte siamo visibili senza essere falsate dalle cromie di lampade inadatte.

Il lavoro di tutto il team di Union Trend si manifesta in un servizio attento creato dal giusto incontro tra professionalità acquisita, la conoscenza nel dettaglio dei marchi esposti ed i rapporti interpersonali costruiti nel tempo.

Lo spazio dello show room rispecchia il gusto deciso, sobrio ma elegante che scaturisce dalle le radici storiche dell’azienda nella figura del suo leader Gaetano Amato, reinterpretando l’idea di spazi espositivi veloci ed essenziali con un concetto di salotto espositivo, dedicato all’accoglienza dei buyer della moda e posizionandosi nel panorama dei professionisti curatori della vendita del settore come punto di riferimento in continua espansione. Uno spazio ricco di carattere, capace di raccontare i valori tradizionali sui quali si basa la storia dell’azienda.