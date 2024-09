Palermo, Verre: “So bene il sogno dei tifosi. Voglio dare il massimo”

Il centrocampista: "Ho un forte legame con questa città e con questa maglia"

PALERMO – Valerio Verre, centrocampista del Palermo, è intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo di Torretta. L’ex Sampdoria, tornato in rosanero per la terza volta nella sua carriera, ha affrontato diversi temi rispondendo alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa.

“Purtroppo ho avuto questo infortunio in allenamento. Fortunatamente è successo durante il periodo della sosta e sto lavorando tutti i giorni per tornare prima possibile. Sono contento quindi che sia successo in questo periodo qui, per la sosta delle Nazionali. Non cambia nulla sul mio approccio. Da quando sono qui la mentalità è sempre quella, dare il massimo. Sono contentissimo di essere arrivato in maniera definitiva, lo è dal primo giorno un impegno e un orgoglio”.

“I legami che ho con la città e con questa maglia sono forti. Quando ho sentito che c’era l’interessamento della società subito ho detto si anche perché ero svincolato ed è stato più semplice – spiega Verre sul suo ritorno in rosanero -. Appena c’è stata l’apertura io e il mio agente abbiamo fatto in modo di farlo il più velocemente possibile. Ringrazio società, mister e direttore per l’opportunità”.

“Il sogno dei tifosi lo so bene, sappiamo però quanto è difficile e lunga la Serie B. Ogni partita è a se. Siamo partiti con le due sconfitte in trasferta e poi ci siamo ripresi a Cremona. Questa sosta ci sarà utile per ripartire ancora più forte“, ha aggiunto la mezzala.

Verre è arrivato a Palermo da svincolato: “Mi sentivo bene quando sono arrivato, avevo fatto un mese e mezzo da solo ogni giorno per essere pronto al cento per cento. Arrivato qui i test erano positivi e sono stato aggregato con la squadra. L’infortunio è stata casualità, non c’è stato un nesso con la preparazione precampionato”.

“Sul ruolo in campo dico che il mister in queste settimane mi ha schierato mezzala, non ne ho parlato con lui ma faccio qualsiasi ruolo. Mi metto a disposizione sua e della squadra”, ha concluso il centrocampista del Palermo.