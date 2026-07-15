Palermo, valzer di dirigenti: Valentino dallo Zen al ‘Cassarà’, Crimi al ‘Medi’

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PALERMO- Valzer di dirigenti scolastici nelle scuole a Palermo. Si apprende dai post social degli interessati.

Scrive il professore Massimo Valentino: “Il 31 agosto lascerò la direzione dell’IC ‘Giovanni Falcone’, una delle scuole dello Zen, per assumere quella del Liceo Linguistico ‘Ninni Cassarà’. Sono stati tre anni impegnativi, ricchi di emozioni, soddisfazioni ma anche di tanto duro lavoro. Il mio compito era riportare un clima di serenità e normalità in una scuola colpita da una triste vicenda. Credo di poter dire di aver avviato un percorso in tal senso che potrà continuare sotto l’entusiasmo e l’impegno di una nuova dirigenza. Un grazie di cuore a tutti quelli che in questi tre anni hanno collaborato senza mai risparmiarsi, direttori dei SGA, docenti, assistenti amministrativi e collaboratori scolastici. Mi auguro che i bambini e i ragazzi del quartiere San Filippo Neri possano proseguire il loro cammino di vita sempre sul solco della legalità e sfruttando al meglio la loro intelligenza viva e fuori dal comune”. Al suo posto dovrebbe arrivare la professoressa Franca Drago.

Il post della professoressa Crimi

Scrive la professoressa e dirigente scolastica Daniela Crimi: “Ho chiesto e ottenuto il trasferimento dal Linguistico ‘Cassarà’ ( dove sono dal 2009) all’ I.S. Enrico Medi di Palermo. Lascio una scuola d’ eccellenza per una nuova sfida professionale. Un cambiamento necessario, dopo tanti anni, che fara’ bene alla scuola e anche a me”.

“Tanti anni, tanto lavoro, tanti obiettivi raggiunti, a cominciare dal difficilissimo passaggio dalla Provincia allo Stato.Tante alunne e alunni ho visto entrare bambini e uscire donne e uomini, tanti docenti, bidelli e amministrativi. Li ringrazio tutti, ad uno ad uno, ringrazio la mia squadra, i miei collaboratori, la dsga, i docenti, il personale ATA, vi ho tutti nel cuore. Suoneranno altre campanelle, altre ricreazioni, ma i semini che abbiamo piantato sono ormai querce!”.

Ai due dirigenti la cui sensibilità e capacità LiveSicilia ha avuto modo di incontrare i nostri migliori auguri per il nuovo incarico.