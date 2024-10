Danneggiata l’auto al medico che ha denunciato “l’imbroglio” alle elezioni

La macchina di Imburgia danneggiata

Episodio di vandalismo a Mondello

PALERMO – “Ho presentato una denuncia contro ignoti, al momento va considerato un episodio di vandalismo”, dice Giovanni Imburgia. Qualcuno ha mandato in frantumi il vetro della macchina del medico di cui si è molto parlato nei giorni scorsi. L’auto era parcheggiata a Mondello.

Imburgia ha presentato un esposto in Procura dopo che un’elettrice si è accorta che era stata falsificata la firma del fratello nel registro dei votanti per l’elezione dell’Ordine dei medici nonostante si trovasse a Torino. Le votazioni sono state sospese e riconvocate a novembre.

Non ci sono elementi per collegare il vetro rotto al caso della firma. Lo dice stesso Imburgia che in un post nella pagina social della sua lista “Rinnovare” aveva scritto: “C’è una frase a me molto cara di Sandro Pertini: Ci sono battaglie che vale la pena combattere anche se si sa già che si perderanno”.

“Per me e l’intero gruppo impegnato nella lista Rinnovare so che è un assunto imprescindibile. Ma legalità vuol dire tanto. È per me un grande dispiacere trovare la mia macchina, e solo la mia nella zona, completamente vandalizzata – ha aggiunto -. Non hanno rubato nulla solo un gesto ingiustificabile di vandalismo. Ho esposto denuncia contro ignoti, ma nulla mi farà desistere nel credere nella legalità e nella giustizia. Fuori e dentro il nostro Ordine professionale”.