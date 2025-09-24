Via Cavour, calci e pugni a una vigilessa negli uffici del giudice di pace

E' stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale

PALERMO – Una vigilessa è stata aggredita negli uffici del giudice di pace in via Cavour a Palermo. Un uomo avrebbe colpito la donna con pugni e calci.

Soccorsa dal 118

Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118. La vigilessa è stata trasportata all’ospedale Civico di Palermo. Sono in corso le indagini per accertare quanto accaduto.

“Atto vile”

“Condanniamo con fermezza il vile e ingiustificato atto di violenza perpetrato oggi nei confronti di una vigilessa durante il suo servizio negli uffici del Giudice di Pace. A nome dell’intera Amministrazione e di tutto il personale della polizia municipale, esprimiamo la massima solidarietà e vicinanza alla vigilessa ferita, augurandole una pronta guarigione. Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine affinché il responsabile di questo gesto vile venga individuato rapidamente e chiamato a rispondere delle proprie azioni”. Così il sindaco Roberto Lagalla e il Comandante della Polizia Municipale di Palermo Angelo Colucciello.