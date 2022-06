La Protezione civile ha diramato un avviso: ecco le zone interessate

PALERMO – Violento temporale a partire dalle 6.30 a Palermo. Pioggia battente, come non accadeva da alcune settimane. Per il 10 giugno la Protezione civile ha diramato un avviso con allerta meteo gialla. Le zone interessate sono quelle che vanno da Palermo a Messina, fino alla fascia ionica che lambisce Catania.

