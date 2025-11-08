Palermo, violenza di genere: accordo tra Confcommercio e Millecolori Aps

Cosa hanno stabilito il gruppo Terziario Donna e l'associazione impegnata nel sostegno alle donne

PALERMO – Un’alleanza al femminile per costruire una città più giusta e solidale. È questo lo spirito con cui nasce una collaborazione tra il gruppo del Terziario Donna di Confcommercio Palermo (Td) e l’Associazione Millecolori Aps Ets, realtà da anni impegnata nel sostegno alle donne e ai minori vittime di violenza.

Violenza di genere, l’accordo

Il protocollo d’intesa tra le due associazioni, redatto dall’avvocato del TD Francesca Patricolo, nasce dalla consapevolezza che la violenza di genere rappresenta una delle più gravi violazioni dei diritti umani e che la risposta più efficace passa attraverso reti territoriali solide, collaborazioni tra istituzioni, imprese e terzo settore, e una diffusione capillare della cultura del rispetto e della parità.

L’intesa punta a promuovere iniziative di prevenzione, sensibilizzazione e sostegno, ma anche percorsi di autonomia economica e inclusione sociale, a cominciare dalla possibilità di effettuare stage formativi e lavorativi all’interno delle aziende. Prevista anche la realizzazione congiunta di campagne di comunicazione, laboratori e incontri formativi.

“Questo accordo è un impegno concreto per trasformare i valori di parità e solidarietà in azioni tangibili – dichiara Margherita Tomasello, presidente del Terziario Donna di Confcommercio Palermo -. Vogliamo creare opportunità di crescita e inclusione per le donne, anche quelle in età più matura, sostenendo le aspirazioni di coloro che dopo un percorso di recupero, anche psicologico, sono pronte a riproporsi nel mondo del lavoro”.

“Unire le forze con il Terziario Donna ci permette di ampliare la nostra azione e raggiungere ancora più donne sul territorio – afferma Giuseppina Sole che ha firmato il protocollo in rappresentanza della presidente di Millecolori Lidia Ligotti -. Insieme possiamo rafforzare i percorsi di uscita dalla violenza e costruire contesti accoglienti, in cui ogni donna possa sentirsi libera e protagonista del proprio futuro”.

Nella foto allegata, da sx a dx: Anna Aulico (vice presidente Td), Margherita Tomasello (presidente Td), Giuseppina Sole (coordinatrice Millecolori) e Francesca Patricolo (consigliera Td)