AS Piscine è impresa leader nella progettazione, realizzazione, ristrutturazione, assistenza, manutenzione e gestione di tutte le tipologie di piscine, spas e centro benessere a Palermo e provincia.

L’impresa nasce circa 14 anni fa dall’idea dei due titolari Salvo D’Amaro e Armando Buscemi, due amici con la passione delle piscine e la voglia di diventare un punto di riferimento e un’azienda di fiducia negli anni, per tutto il territorio.

Grazie alle collaborazioni con altre imprese locali storiche e fornendo prevalentemente servizio di assistenza a 360° e gestione, la nostra politica aziendale si è sempre basata sul rapporto di massima attenzione e fiducia costante e continua per tutti i clienti, dando sempre la massima disponibilità e la ricerca dei migliori prodotti in commercio.



La stessa attenzione nella cura del cliente, unita all’esperienza maturata e la crescita professionale costante negli anni grazie ai tanti corsi e vari attestati di livello ottenuti, oggi ci distingue nella realizzazione di piscine di qualità e design particolari, utilizzando le migliori tecnologie per soddisfare anche i clienti più esigenti.

Domotica, controllo e comandi a distanza, i rivestimenti in 3D, strip led, progettazione con rendering in 3D ecc, sono solo alcuni tra i nuovi prodotti che il nostro mondo è in grado di offrire ai clienti, perché una piscina oltre ad essere un bellissimo svago per voi e i vostri figli, è soprattutto un’opera di design che non accetta compromessi: è questo il nostro obbiettivo, rendere reale il vostro angolo di paradiso, e garantirvi che resti un valore aggiunto ed immutato negli anni, coccolandovi e lasciarvi godere di tutto il relax possibile, senza lo stress che la manutenzione richiede! Inoltre offriamo una vasta gamma di accessori e ricambi, e tutti i prodotti per il trattamento acqua.

Voi mettete solo l’acqua…a tutto il resto ci pensa AS Piscine.

Veniteci a trovare nel nostro punto vendita / showroom all’interno di Zooagricola a Bagheria, dove troverete anche tutto quello che riguarda l’arredo giardino per rendere ancora più ricercato ed accogliente il vostro angolo di relax.

Oggi la AS Piscine è Centro Assistenza Hayward, un noto marchio storico nel mondo delle piscine e spas, per tutta la provincia di Palermo.