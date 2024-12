Pallanuoto, Euro Cup: l’Ortigia batte il Panionios e conquista gli ottavi

Coach Piccardo: "Oggi sono davvero molto orgoglioso"

Nel freddo e nuvoloso pomeriggio di Siracusa, l’Ortigia brilla e conquista il passaggio agli ottavi di finale di EA Euro Cup di Pallanuoto, battendo il Panionios 14-11. Un successo meritato, costruito con un eccellente terzo tempo contro un avversario che, seppur già eliminato, ha onorato egregiamente l’impegno, scendendo in acqua per provare a vincere.

I ragazzi di Piccardo hanno avuto continuità di prestazione per tutti e quattro i parziali, riuscendo a reagire bene anche quando, dopo un primo tempo ben giocato ed equilibrato, nella seconda frazione hanno vissuto una fase meno brillante, trovandosi costretti a inseguire. Il terzo tempo, invece, è un capolavoro: i ragazzi di Piccardo svolgono perfettamente entrambe le fasi, giocano le azioni d’attacco fino alla fine e sfruttano tutti i secondi a disposizione ritrovando il vantaggio. Gli ellenici non demordono e provano ad accorciare, ma i ragazzi di Piccardo mantengono la calma e controllano il match.

Tre punti pesanti e sesta qualificazione agli ottavi nelle ultime sei partecipazioni all’Euro Cup. A fine gara, coach Stefano Piccardo è visibilmente soddisfatto per la prestazione e per l’ennesimo obiettivo raggiunto: “Oggi sono davvero molto orgoglioso, perché la squadra ha giocato una partita che non era affatto facile e lo ha fatto con determinazione e attenzione a ogni particolare. Sono contento di come i ragazzi hanno interpretato il match”.

“Sono stati tre mesi veramente difficili e lo sono tuttora, perché adesso abbiamo un bel ciclo di partite importantissime in campionato, dove dobbiamo recuperare un po’ di terreno, però devo dire che la squadra, anche oggi, in un momento di fatica, si è adattata al tipo di gioco e ha fatto bene – ha aggiunto l’allenatore. Passare il turno è un grande risultato, credo che sotto la mia gestione, in Euro Cup siamo sempre passati alla fase a eliminazione diretta”.